Американская IFF расследует возможные случаи коррупции в РФ и на Украине со стороны израильской Frutarom

Израильская Frutarom, возможно, осуществляла незаконные платежи "представителям ряда клиентов" в России и на Украине. К таким предварительным выводам пришла американская International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) в процессе интеграции Frutarom, говорится в отчете IFF за первый квартал.
IFF, производящая ароматические вещества и активные компоненты для косметической продукции, достигла соглашения о приобретении своего израильского конкурента за $7,1 млрд деньгами и акциями в мае прошлого года. Выручка компании с учетом Frutarom в 2019 г. ожидается в размере $5,15-5,25 млрд.
"Расследование еще не завершено, но предварительные результаты показывают, что незаконные платежи производились, и ключевые менеджеры Frutarom в тот момент знали об этих платежах", - сказано в отчете IFF. В масштабе бизнеса всей компании продажи клиентам, которые, возможно, получали взятки, незначительны - они обеспечивали менее 1% выручки, сказано в отчете. IFF не указывает, были ли эти клиенты как-то связаны с госсектором или же нет.
IFF проинформировала о своих подозрениях Минюст США, Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также власти Израиля, сообщил представитель компании Wall Street Journal. Для проведения расследования IFF наняла несколько юридических фирм, включая российское подразделение DLA Piper.
В 2013 году Frutarom совершила крупную сделку на российском рынке: она купила 75% производителя пищевых ингредиентов "Протеин. Технологии. Ингредиенты" (Protein Technologies Ingredients Group, PTI) за $50,3 млн.
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