Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.08.2019 13:13

Переговоры Молдовы с Газпромом о новом договоре поставки газа начнутся в сентябре - Минэкономики

Переговоры Молдавии с "Газпромом" по подписанию нового договора на поставку газа начнутся в сентябре, заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан журналистам в среду.

Он отметил, что в настоящее время уже ведутся консультации на техническом уровне, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, который недавно назначен правительством Молдавии по согласованию с "Газпромом", также ведет подготовительные мероприятия для подписания нового договора.

"Нынешний договор истекает 31 декабря 2019 года. Как только руководители ПАО "Газпром" вернутся из отпусков, мы начнем переговоры. Осенью мы заключим новый договор с "Газпромом", но это может не решить наших проблем, так как вопрос транзита российского газа через Украину до сих пор не решен. Поэтому, перед нами очень остро стоит проблема диверсификации источников получения газа", - сказал Брынзан.

По его словам, обсуждение диверсификации источников газоснабжения ведется в трех направлениях.

"Первое заключается в том, чтобы пересмотреть контракт или заключить двухлетний контракт с "Газпромом", чтобы у нас было время до завершения строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, который будет готов к марту следующего года. Мы работаем с партнерами из Румынии, чтобы ускорить строительство и иметь возможность получать газ из Румынии, в том числе путем реверсных поставок", - отметил глава ведомства.

Он пояснил, что также ведутся переговоры с Украиной о том, чтобы доставить газ через северные районы Молдавии.

"Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы газа на тот случай, если с "Газпромом" что-то пойдет не так, если "Газпром" и Украина не смогут договориться о транзите", - сказал Брынзан.

Еще одним направлением в плане источников газоснабжения является, по словам министра экономики, газопровод "Турецкий поток".

"Мы работаем с болгарской стороной, через территорию которой пройдет этот газопровод, чтобы привести газ и в южную часть Молдавии", - отметил Брынзан.

Министр подчеркнул, что все эти переговоры нужно было вести 20 лет назад, но отсутствовал политический интерес. "Делались деньги на сделках с газом и электричеством, потому что они взаимосвязаны. Стоявшие за этим люди заработали серьезные деньги как в Кишиневе, так и в Приднестровье", - сказал Брынзан.

При этом он напомнил, что задолженность по оплате газа перед "Газпромом" ведется раздельно по правому и по левому берегу Днестра. "Долг Приднестровского региона перед "Газпромом" не является долгом Молдавии. У них - свой долг, у нас - свой", - подчеркнул Брынзан.

В настоящее время, задолженность Приднестровья перед "Газпромом" превышает $7 млрд. При этом администрация региона уже более 10 лет не платит за газ, используя эти средства на социальные и другие нужды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗПРОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома Президент Молдавии просит "Газпром" снизить цену на газ для Кишинева на 10-15% "Молдова газ" задолжала "Газпрому" почти $500 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]