Переговоры Молдовы с Газпромом о новом договоре поставки газа начнутся в сентябре - Минэкономики

Переговоры Молдавии с "Газпромом" по подписанию нового договора на поставку газа начнутся в сентябре, заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан журналистам в среду.
Он отметил, что в настоящее время уже ведутся консультации на техническом уровне, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, который недавно назначен правительством Молдавии по согласованию с "Газпромом", также ведет подготовительные мероприятия для подписания нового договора.
"Нынешний договор истекает 31 декабря 2019 года. Как только руководители ПАО "Газпром" вернутся из отпусков, мы начнем переговоры. Осенью мы заключим новый договор с "Газпромом", но это может не решить наших проблем, так как вопрос транзита российского газа через Украину до сих пор не решен. Поэтому, перед нами очень остро стоит проблема диверсификации источников получения газа", - сказал Брынзан.
По его словам, обсуждение диверсификации источников газоснабжения ведется в трех направлениях.
"Первое заключается в том, чтобы пересмотреть контракт или заключить двухлетний контракт с "Газпромом", чтобы у нас было время до завершения строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, который будет готов к марту следующего года. Мы работаем с партнерами из Румынии, чтобы ускорить строительство и иметь возможность получать газ из Румынии, в том числе путем реверсных поставок", - отметил глава ведомства.
Он пояснил, что также ведутся переговоры с Украиной о том, чтобы доставить газ через северные районы Молдавии.
"Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы газа на тот случай, если с "Газпромом" что-то пойдет не так, если "Газпром" и Украина не смогут договориться о транзите", - сказал Брынзан.
Еще одним направлением в плане источников газоснабжения является, по словам министра экономики, газопровод "Турецкий поток".
"Мы работаем с болгарской стороной, через территорию которой пройдет этот газопровод, чтобы привести газ и в южную часть Молдавии", - отметил Брынзан.
Министр подчеркнул, что все эти переговоры нужно было вести 20 лет назад, но отсутствовал политический интерес. "Делались деньги на сделках с газом и электричеством, потому что они взаимосвязаны. Стоявшие за этим люди заработали серьезные деньги как в Кишиневе, так и в Приднестровье", - сказал Брынзан.
При этом он напомнил, что задолженность по оплате газа перед "Газпромом" ведется раздельно по правому и по левому берегу Днестра. "Долг Приднестровского региона перед "Газпромом" не является долгом Молдавии. У них - свой долг, у нас - свой", - подчеркнул Брынзан.
В настоящее время, задолженность Приднестровья перед "Газпромом" превышает $7 млрд. При этом администрация региона уже более 10 лет не платит за газ, используя эти средства на социальные и другие нужды.
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