Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 385 млн манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года провела госрегистрацию выпуска ценных бумаг на сумму 8 млрд 848,5 млн манатов, что на 7,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечается в материалах палаты.

В январе-июне 2019 года Палата, в частности, зарегистрировала выпуск акций на 1 млрд 262,6 млн манатов (рост в 2 раза) со стороны 64 эмитентов (рост на 82,8%).

При этом эмитентами 7 выпусков акций являлись банки на сумму 384,8 млн манатов (рост на 7,8%), 3 – страховые компании (рост на 50%) на 58,9 млн манатов (рост на 15,9%), 54 - прочие организации (рост в 2,1 раза) на 818,8 млн манатов (рост в 4,1 раза).

Кроме этого, в первом полугодии 2019 года проведена регистрация корпоративных облигаций на сумму 120,4 млн манатов (спад на 85,9%) со стороны 10 эмитентов (спад на 67,8%). В отчетном периоде со стороны кредитных организаций зарегистрирован выпуск облигаций на 39,2 млн манатов, прочих организаций – на 81,2 млн манатов.

В январе-июне также проведена госрегистрация государственных ценных бумаг на общую сумму 7,466 млрд манатов.

Б.Рустамбеков