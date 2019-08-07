Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.08.2019 12:25

Банки в Азербайджане в I полугодии зарегистрировали выпуск акций на 385 млн манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года провела госрегистрацию выпуска ценных бумаг на сумму 8 млрд 848,5 млн манатов, что на 7,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечается в материалах палаты.

В январе-июне 2019 года Палата, в частности, зарегистрировала выпуск акций на 1 млрд 262,6 млн манатов (рост в 2 раза) со стороны 64 эмитентов (рост на 82,8%).

При этом эмитентами 7 выпусков акций являлись банки на сумму 384,8 млн манатов (рост на 7,8%), 3 – страховые компании (рост на 50%) на 58,9 млн манатов (рост на 15,9%), 54 - прочие организации (рост в 2,1 раза) на 818,8 млн манатов (рост в 4,1 раза).

Кроме этого, в первом полугодии 2019 года проведена регистрация корпоративных облигаций на сумму 120,4 млн манатов (спад на 85,9%) со стороны 10 эмитентов (спад на 67,8%). В отчетном периоде со стороны кредитных организаций зарегистрирован выпуск облигаций на 39,2 млн манатов, прочих организаций – на 81,2 млн манатов.

В январе-июне также проведена госрегистрация государственных ценных бумаг на общую сумму 7,466 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БУМАГИ, ЦЕННЫЕ, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I квартале сократился на 8,5% Азербайджанский Kapital Bank сократил в 2018г портфель инвестиций в ценные бумаги Минфина почти в 5 раз Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2018г увеличился на 56% Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 9 месяцев удвоился Банки в Азербайджане за 9 месяцев зарегистрировали выпуск акций на 560 млн манатов Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I полугодии увеличился в 2,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]