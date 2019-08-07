Лукашенко просит Лондон помочь в улучшении отношений с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Великобритания поможет республике улучшить отношения с Вашингтоном.
"У вас (Великобритании - ИФ) прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы сможете нам в этом помочь", - сказал Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.
Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства отметил заслуги Гибб в развитии двусторонних отношений между Минском и Лондоном. "То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем (из всех британских послов). Поэтому я вам за это очень благодарен", - сказал он.
"Я так считаю, и министерство иностранных дел эту точку зрения поддерживает. Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано", - добавил Лукашенко.
Президент отметил, что $3,5 млрд двустороннего товарооборота - это фундамент любых отношений. "Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое - Россия, затем Украина и Великобритания", - сказал глава государства.
"Но есть проблемы, вы их знаете. Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация", - отметил президент.
Гибб возглавляла дипмиссию Великобритании в Минске более трех лет.
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ
Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров - СМИ
Затраты на капремонт жилфонда в Ичери Шехер превысят 285 тыс. манатов
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены
В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции
Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору