Лукашенко просит Лондон помочь в улучшении отношений с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Великобритания поможет республике улучшить отношения с Вашингтоном.

"У вас (Великобритании - ИФ) прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы сможете нам в этом помочь", - сказал Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства отметил заслуги Гибб в развитии двусторонних отношений между Минском и Лондоном. "То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем (из всех британских послов). Поэтому я вам за это очень благодарен", - сказал он.

"Я так считаю, и министерство иностранных дел эту точку зрения поддерживает. Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано", - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что $3,5 млрд двустороннего товарооборота - это фундамент любых отношений. "Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое - Россия, затем Украина и Великобритания", - сказал глава государства.

"Но есть проблемы, вы их знаете. Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация", - отметил президент.

Гибб возглавляла дипмиссию Великобритании в Минске более трех лет.