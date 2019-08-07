Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.08.2019 14:13

Лукашенко против распада ЕС, называя его "опорой планеты" наряду с США, Китаем и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против распада Европейского союза, и считает Brexit огромной потерей.

"Я не сторонник распада Евросоюза, хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали - может, еще кто-то считает, - и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили", - сказал Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Но из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз - опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше", - продолжил глава государства.

По словам Лукашенко, Великобритания - очень мощная страна, которая многое делала для Евросоюза: "Она определяла вместе с Германией, Францией, Италией мощь Евросоюза, конечно, это огромная потеря".

Вместе с тем президент заявил, что видит большие возможности для развития белорусско-британских отношений и выступил за их интенсификацию. "Они в последнее время стали более высокого уровня, приличными стали эти отношения, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала", - сказал Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


Похожие новости


Лукашенко назначил парламентские выборы в Белоруссии на 7 и 17 ноября Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье Экс-помощника Лукашенко осудили за взятки на 12 лет с конфискацией имущества Лукашенко назвал отношения с США одним из приоритетов для Белоруссии Лукашенко обещает использовать все резервы Белоруссии для восстановления стабильности в европейском регионе Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа "без помпы"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]