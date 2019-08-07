Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против распада Европейского союза, и считает Brexit огромной потерей.
"Я не сторонник распада Евросоюза, хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали - может, еще кто-то считает, - и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили", - сказал Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Но из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз - опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше", - продолжил глава государства.
По словам Лукашенко, Великобритания - очень мощная страна, которая многое делала для Евросоюза: "Она определяла вместе с Германией, Францией, Италией мощь Евросоюза, конечно, это огромная потеря".
Вместе с тем президент заявил, что видит большие возможности для развития белорусско-британских отношений и выступил за их интенсификацию. "Они в последнее время стали более высокого уровня, приличными стали эти отношения, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала", - сказал Лукашенко.
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