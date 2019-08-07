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Британская полиция не смогла собрать материалы, указывающие на какую-либо роль Путина в атаке на Скрипалей - газета

Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу, пишет в среду газета The Guardian.

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери", - пишет газета.

Издание цитирует главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу, поясняющего, что для предъявления обвинения в причастности к атаке, "нужно было бы доказать, что он (Путин - ИФ) напрямую с этим связан". "У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - подчеркнул Басу, говоря об этом аспекте дела.

Как отмечает The Guardian, ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

В сентябре 2018 года прошлого года Скотланд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордер на арест.

"Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Существует огромное количество предположений, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они на основании знаний экспертов о России. Я должен опираться на доказательства", - сказал Басу.

"Те двое, о которых мы заявили (Петров и Боширов - ИФ) на пресс-конференции, - мы добиваемся их экстрадиции, чтобы предъявить им обвинения в этой стране. Все расследование все еще является неоконченным уголовным расследованием", - добавил он.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Позднее в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервнопаралитического вещества. Позднее Стерджес скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервнопаралитическим веществом, идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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