В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции

Полиция Копенгагена проводит расследование дела о взрыве, который произошел у здания главного офиса налоговой инспекции, сообщают датские СМИ.

Взрыв прогремел накануне вечером, нанесен значительный материальный ущерб. Взрывной волной выбило окна и двери. В тот момент в здании находилось только два человека, никто из них не пострадал. Место происшествия в среду по-прежнему оцеплено.

"В настоящее время слишком рано говорить о том, кто организовал взрыв, но мы очень серьезно относимся к расследованию. Мы провели детальный и всеобъемлющий анализ ситуации еще вчера", - говорится в заявлении главного инспектора полиции Йоргена Бергена Скова. Он назвал подобное нападение недопустимым.

По словам местных жителей, живущих по соседству, у себя дома они ощутили взрывную волну, в результате которой в их квартирах дребезжали окна.