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Происшествия 07.08.2019 14:40

В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции

Полиция Копенгагена проводит расследование дела о взрыве, который произошел у здания главного офиса налоговой инспекции, сообщают датские СМИ.

Взрыв прогремел накануне вечером, нанесен значительный материальный ущерб. Взрывной волной выбило окна и двери. В тот момент в здании находилось только два человека, никто из них не пострадал. Место происшествия в среду по-прежнему оцеплено.

"В настоящее время слишком рано говорить о том, кто организовал взрыв, но мы очень серьезно относимся к расследованию. Мы провели детальный и всеобъемлющий анализ ситуации еще вчера", - говорится в заявлении главного инспектора полиции Йоргена Бергена Скова. Он назвал подобное нападение недопустимым.

По словам местных жителей, живущих по соседству, у себя дома они ощутили взрывную волну, в результате которой в их квартирах дребезжали окна.

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Тэги: ДАНИЯ, КОПЕНГАГЕН, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]