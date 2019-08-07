МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана считает, что МИД Армении вслед за армянским премьер-министром Николом Пашиняном фактически признал аннексию Ереваном Нагорного Карабаха.

«МИД Армении старается уверить, будто бы власти Азербайджана оказались неспособны осознать контекст и содержание речи Пашиняна в Ханкенди, посвященной «единству, солидарности, развитию и процветанию» для Армении, Карабаха и диаспоры. Подобным неуклюжим объяснением своих «благородных намерений» уже МИД Армении, вслед за премьер-министром этой страны, фактически прямо признается в проведении официальным Ереваном аннексионистской политики в отношении Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что «демонстрация армянской стороной столь неадекватного подхода, подрывающего саму логику переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит причиной региональной напряженности, ответственность за которую всецело лежит на Армении».

«Именно это говорилось в предельно ясном заявлении МИД Азербайджана от 6 августа, которое, судя по всему, в МИД Армении оказались неспособны понять»,- отмечает МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в рамках визита в Нагорный Карабах Пашинян заявил, что правительство Армении задумало мегапроекты, согласно которым к 2050 году нужно довести население этой страны до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн человек и устранить бедность. "Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с $10 млрд капитала. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень прост: Карабах - это Армения, и все", - заявил Пашинян.

Заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, заявил, что Баку не позволит присоединить Нагорный Карабах к Армении. "Нагорный Карабах - это Азербайджан! Нагорный Карабах - это историческая земля Азербайджана и ее неотъемлемая часть. Международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Азербайджанское государство и народ никогда не позволит нарушить территориальную целостность страны и присоединить Нагорный Карабах к Армении",- заявил Гаджиев.

В МИД Азербайджана 6 августа назвали заявление Пашиняна агрессивным и противоречащим духу и сути переговорного процесса по карабахскому урегулированию, в том числе, дискуссиям во время недавних встреч (высокого уровня – ИФ). Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана убеждены, что этим заявлением Пашинян также наносит удар переговорному процессу, проводимому при посредничестве МГ ОБСЕ.

Ф.Исазаде