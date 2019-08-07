В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены

Минимум 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля в Кабуле, сообщает в среду телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось о 95 пострадавших и семи погибших.
Взрыв произошел в утренний час-пик вблизи управления полиции одного из районов Кабула. Взрывное устройство находилось внутри автомобиля.
Взрыв повредил несколько жилых домов, расположенных неподалеку. По данным медиков среди пострадавших есть женщины и дети.
Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".
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