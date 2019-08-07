Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает в среду Пираллахинский район Баку, сообщает сайт главы государства.

Здесь глава государства принял участие в открытии нового «Центра молодежи», паркового комплекса Mirvari и нового административного здания районной организации партии «Йени Азербайджан».

Алиев также принял участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района, предприятия по разведению рыб «Nerekend», а также ознакомился с условиями нового жилого комплекса, построенного для жителей аварийных домов.

Б.Рустамбеков, Ф.Исазаде