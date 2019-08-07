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Внутренняя политика 07.08.2019 13:08

Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает в среду Пираллахинский район Баку, сообщает сайт главы государства.

Здесь глава государства принял участие в открытии нового «Центра молодежи», паркового комплекса Mirvari и нового административного здания районной организации партии «Йени Азербайджан».

Алиев также принял участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района, предприятия по разведению рыб «Nerekend», а также ознакомился с условиями нового жилого комплекса, построенного для жителей аварийных домов.

Б.Рустамбеков, Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]