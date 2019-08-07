S.H.Inshaat Xidmeti снесет больницу №2 в Сумгайыте в рамках капремонта

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 495 тыс. манатов на проведение работ по сносу для строительства Сумгайытской городской больницы №2.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение с компанией ООО «S.H.Inshaat Xidmeti» на выполнение этих работ.
Сумма контракта составляет 495 тыс. 870,69 манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года подписал распоряжение о выделении предварительно 5 млн манатов на дополнительные меры по капитальному ремонту Сумгайытской городской больницы №2. Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения.
В конце мая текущего года Минздрав Азербайджана направил 582,330 тыс. манатов на проведение инженерно-геологических работ, подготовку проектно-сметной документации для строительства Сумгаитской городской больницы №2.
Соглашение на выполнение этих работ ведомство подписало с компанией ООО «IBA GROUP».
Ф.Исазаде
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