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Здравоохранение 07.08.2019 13:09

S.H.Inshaat Xidmeti снесет больницу №2 в Сумгайыте в рамках капремонта

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 495 тыс. манатов на проведение работ по сносу для строительства Сумгайытской городской больницы №2.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение с компанией ООО «S.H.Inshaat Xidmeti» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 495 тыс. 870,69 манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года подписал распоряжение о выделении предварительно 5 млн манатов на дополнительные меры по капитальному ремонту Сумгайытской городской больницы №2. Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения.

В конце мая текущего года Минздрав Азербайджана направил 582,330 тыс. манатов на проведение инженерно-геологических работ, подготовку проектно-сметной документации для строительства Сумгаитской городской больницы №2.

Соглашение на выполнение этих работ ведомство подписало с компанией ООО «IBA GROUP».

Ф.Исазаде

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Тэги: БОЛЬНИЦА, СНОС, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]