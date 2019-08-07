Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ

Последние экономические санкции США против правительства Венесуэлы ограждают венесуэльскую государственную нефтеперерабатывающую компанию Citgo Petroleum от конфискации имущества, что, возможно, позволит ей избежать выплаты свыше $900 млн по облигациям, заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы на территории США.

"В целях принятия дополнительных мер в отношении чрезвычайного положения" в Венесуэле и "в свете продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами" Трамп приказал, чтобы "все имущество и интересы в собственности правительства Венесуэлы, находящиеся в Соединенных Штатах" или попадающие впоследствии в США или под контроль любого американского лица, "блокировалось и не могло быть передано, оплачено, экспортировано, изъято или иным образом обработано", сообщил Белый дом. В указе отмечается, что термин "правительство Венесуэлы" включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и PDVSA.

В ответ на это Гуайдо написал в соцсети, что полное эмбарго, введенное администрацией Трампа, защищает Citgo, являющуюся главной целью кредиторов, желающих получить обратно свои деньги, сообщает The Wall Street Journal.

Новые санкции ставят под угрозу планировавшиеся в октябре амортизационные выплаты на сумму $913 млн по обеспеченным контрольным пакетом акций Citgo облигациям, объем выпуска которых $1,7 млрд. По словам генпрокурора венесуэльской оппозиции Хосе Игнасио Эрнандеса, указ Трампа отменяет предыдущее постановление министерства финансов, которое давало держателям облигаций разрешение на получение имущества Citgo, если им не заплатят.

По словам главы инвестиционного банка Caracas Capital Markets Русса Даллена, Минфин все еще может дать добро на такие действия. Однако действия США стали ответом на давнюю просьбу венесуэльской оппозиции, получившей контроль над Citgo в феврале и лоббировавшей в администрации Трампа защиту от кредиторов для компании, отмечает WSJ.

Citgo отказалась от комментариев.

Нефтекомпания является крупнейшим конфискованным активом Венесуэлы в США и, соответственно, очевидным источником компенсации для кредиторов, которые не могут получить обратно свои деньги из-за длительного экономического кризиса в стране. Citgo рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве для урегулирования конкурирующих претензий на её активы со стороны держателей облигаций и международных компаний, которым задолжала Венесуэла.

Опасаясь потери Citgo, оппозиция аккуратно проводила платежи по бондам, хотя выплаты на десятки миллиардов долларов по другим видам госдолга (включая задолженность нефтепроизводителя PdVSA) находятся в дефолте. Без риска утраты контроля над Citgo у оппозиции будет меньше стимулов расплачиваться по обязательствам компании, отмечается в статье.