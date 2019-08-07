Торговое противостояние между США и КНР позволит нарастить экспорт сельхозпродукции РФ в Китай - Орешкин

Усиление торгового противостояния между США и Китаем может привести к ряду сложностей в экономике Китая, но для российского экспорта это открывает новые возможности по замещению американской продукции, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики Алтай в среду.
"Во взаимоотношениях США и Китая начался ренессанс в кавычках. Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния", - отметил министр.
"У нас товарооборот (с Китаем - ИФ) растёт - $108 млрд в прошлом году, позитивная динамика в этом году. В отличие от американских партнёров, Китай считает Россию надёжным поставщиком любой продукции. То, что они раньше закупали в США, сейчас мы с китайскими партнерами ведём активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок (закупки на российском рынке - ИФ)", - сообщил Орешкин о перспективах наращивания российского экспорта в Китай.
"С одной стороны, экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперёд", - считает министр.
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