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Бизнес и законодательство 07.08.2019 13:17

Wichitra планирует наладить экспорт сухофруктов в Азербайджан

Компания Wichitra ищет партнеров для организации экспортных поставок в Азербайджан продовольственной продукции собственного производства.

«Wichitra, являющаяся производителем продовольственной продукции из Шри-Ланки, для этого ищет партнеров-импортеров из Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиции (Azpromo).

Wichitra занимается производством сушеных фруктов, овощей и лекарственных растений. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию напрямую, а также через крупных экспортеров в Австралию, Канаду, США, Германию, Францию, Швейцарию, Швецию, Новую Зеландию, Сингапур, Японию, Корею, ОАЭ и др. страны.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Н.Аббасова

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ЭКСПОРТ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]