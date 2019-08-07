Wichitra планирует наладить экспорт сухофруктов в Азербайджан

Компания Wichitra ищет партнеров для организации экспортных поставок в Азербайджан продовольственной продукции собственного производства.
«Wichitra, являющаяся производителем продовольственной продукции из Шри-Ланки, для этого ищет партнеров-импортеров из Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиции (Azpromo).
Wichitra занимается производством сушеных фруктов, овощей и лекарственных растений. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию напрямую, а также через крупных экспортеров в Австралию, Канаду, США, Германию, Францию, Швейцарию, Швецию, Новую Зеландию, Сингапур, Японию, Корею, ОАЭ и др. страны.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
Н.Аббасова
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