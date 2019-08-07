Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ

Главы государств-участников Содружества Независимых Государств приняли совместное заявление в связи с 80-летием начала второй мировой войны, выступили против ревизии ее итогов, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

По словам исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, основной посыл этого заявления - обратить внимание мировой общественности на необходимость объективной и принципиальной оценки преступлений фашистской Германии, совместного противостояния попыткам оправдания и героизации нацистов и их пособников, а также бережного отношения к памятникам, военным мемориалам и кладбищам воинов, погибших при освобождении стран Европы и Азии.

"Хочу особо отметить, что в этом вопросе наши страны выступали и выступают с единых позиций", - подчеркнул он.

Лебедев также сообщил, что в совместном заявлении главы стран СНГ "с сожалением констатируют, что в последнее время приходится сталкиваться с попытками беспринципного и конъюнктурного переписывания истории и обеления нацизма".

"Необходимо понять, говорится в заявлении, что путь к новому переделу мира начинается именно с ревизии итогов Второй мировой войны, реабилитации нацистских преступников, борьбы с памятниками воинам-освободителям, заигрывания с националистами всех мастей", - подчеркивает глава Исполкома.

Также, добавил Лебедев, в заявлении отмечен несомненный факт того, что именно Советский Союз спас народы Европы от порабощения и уничтожения.

По информации пресс-службы Исполкома СНГ, в ближайшее время совместное заявление будет распространено в качестве официального документа в Организации Объединенных Наций и других международных структурах.