Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.08.2019 16:02

В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что пока не может сообщить дату саммита в "нормандском формате" по Украине.

"Вы знаете, как нам важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу",- сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что хотел бы в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ФОРМАТ, СРОКИ


Похожие новости


Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня Меркель поздравляет Зеленского, но дата встречи пока неизвестна - правительство Германия продолжит помогать Украине вне зависимости от результатов выборов - Меркель Порошенко и Меркель признали разногласия по "Северному потоку-2" Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину - представитель компании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]