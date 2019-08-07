Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что пока не может сообщить дату саммита в "нормандском формате" по Украине.
"Вы знаете, как нам важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу",- сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что хотел бы в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.
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