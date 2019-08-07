Обвиняемому в пересылке из США комплектующих для оружия россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

Гражданину России Владимиру Кузнецову, задержанному в США по обвинению в незаконном экспорте американских комплектующих к стрелковому оружию, может грозить до 20 лет тюрьмы, пишет газета NY Daily News.

"Сегодняшний арест иллюстрирует нашу решимость расследовать и преследовать по закону тех, кто незаконно экспортирует запрещенные предметы вне зависимости от того, как их в конечном итоге планируется использовать, ставя выше интересов страны возможность личного обогащения", - говорится в заключении федерального прокурора Ричарда Донохью.

По данным прокуратуры США, проживающий на американской территории Кузнецов приобретал через интернет комплектующие к стрелковому оружию и отправлял их по почте покупателям в России. Он занимался этой деятельностью в течение двух лет. Кузнецов прятал детали оружия в посылках с одеждой и обувью, различными электроприборами.

Позже он должен предстать перед федеральным судом Бруклина, где его официально ознакомят с текстом обвинения.

Ранее генконсульство РФ в США сообщило, что Кузнецова арестовали в городе Дингманс Ферри в штате Пенсильвания по подозрению в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США.

В США он прибыл в 2011 году по неиммиграционной визе, спустя четыре года женился на гражданке США и получил визу иммигранта.