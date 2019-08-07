ЦБ Индии, Таиланда и Новой Зеландии снизили базовые ставки в среду

Центральные банки Индии, Новой Зеландии и Таиланда снизили базовые процентные ставки по итогам заседаний, состоявшихся в среду, для обеспечения поддержки экономическому росту.

Новозеландский Резервный банк уменьшил ставку до исторического минимума в 1% годовых с 1,5%. При этом большинство экспертов прогнозировали сокращение всего на 0,25 процентного пункта, сообщает MarketWatch.

Значительная часть индикаторов указывает на то, что ситуация в экономике страны остается достаточно устойчивой, но ЦБ беспокоится относительно состояния мировой торговли. Экономика Новой Зеландии в существенной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе поставок сухого молока в Китай, а также от туризма.

Курс новозеландского доллара к американскому упал примерно на 2% сразу после решения ЦБ.

Резервный банк Индии в среду ожидаемо снизил базовую ставку до 5,4% годовых с 5,75%. Теперь она находится на минимальном уровне с 2010 года. Стоимость кредитования была уменьшена по итогам четвертого заседания подряд, но три предыдущих раза она сокращалась на 0,25 п.п.

Глава ЦБ Шактиканта Дас объяснил решение снизить ставку на этот раз более значительно тем, что уменьшение на 0,25 п.п. было бы неадекватным, а на 0,5 п.п. - чрезмерным. Тем не менее, двое из шести членов комитета по ДКП проголосовали за 0,25 п.п.

Резервный банк также ухудшил прогноз темпов роста индийского ВВП на текущий финансовый год, который начался 1 апреля, до 6,9% с объявленных в июне 7%.

"Активность в экономике страны остается слабой, при этом глобальный спад и эскалация торговой напряженности выступают негативными рисками", - отмечается в сообщении ЦБ.

Между тем решение Банка Таиланда уменьшить базовую ставку до 1,5% годовых с 1,75% стало неожиданностью для аналитиков. Пять членов комитета по ДКП проголосовали за такое решение, в пользу сохранения выступили двое.