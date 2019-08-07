Cанкции США против РФ окажут ограниченное влияние на рейтинги в краткосрочной перспективе - Moody`s

Последний пакет санкций США в отношении России слабо повлияет на кредитоспособность правительства РФ в краткосрочной перспективе, однако может отразиться на долгосрочных прогнозах роста российской экономики, полагают аналитики международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.
Санкции, объявленные на прошлой неделе, ограничивают действия американских банков на первичном рынке евробондов РФ, номинированных не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству.
При этом санкции не затрагивают госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Краткосрочное влияние санкций будет ограниченным ввиду низких потребностей правительства в привлечении стороннего финансирования и того факта, что большую часть долга Россия привлекает за счет рублевых бондов, отмечают эксперты Moody`s.
Правительство РФ уже выполнило свой план по внешним заимствованиям на 2019 год, разместив гособлигации на сумму $3,8 млрд, или 0,2% ВВП. При этом планы на 2020-2021 годы очень скромные - страна планирует привлекать на внешнем рынке по $3 млрд в каждый из годов.
Агентство ожидает профицита бюджета РФ на уровне порядка 2,3% ВВП в следующие два года, что еще больше снижает потребность страны во внешних заимствованиях. Более того, существенные золотовалютные резервы (10,4 трлн рублей на конец июня, или 9,5% от оценки ВВП в 2019 году) позволяют правительству вовсе отказаться от размещения облигаций в иностранной валюте.
"Тем не менее, санкции будут иметь последствия в долгосрочной перспективе. Поставленные цели по ускорению роста ВВП и повышению уровня жизни будет сложнее достичь с учетом новых санкций США", - говорится в пресс-релизе Moody`s. Несмотря на то, что страна не будет отрезана от иностранных рынков капитала, санкции ограничат выбор источников финансирования для РФ, и ввиду этого внутренняя и внешняя инвестиционная активность, скорее всего, будет ниже, нежели чем в отсутствие санкций, полагают аналитики агентства.
Также новые и существующие санкции ограничивают доступ России к западным технологиям, которые требуются для модернизации экономики, отмечают аналитики.
Рейтинг РФ от Moody`s находится на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом.
Второй пакет санкций США против РФ был введен в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев.
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