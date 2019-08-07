Телерадио закупит оборудования на 170 тыс. манатов для повышения качества цифрового телерадиовещания в регионах

Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь»(ПО «Телерадио») направит около 170 тыс. манатов на закупку оборудования по приему спутникового сигнала.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, объединение заключило контракт с компанией «COLABLE Electronics» на закупку оборудования для приема спутникового сигнала с целью повышения качества и устойчивости цифрового телерадиовещания в регионах Азербайджана.

Стоимость контракта составляет 169 тыс. 974,5 манатов.

ПО «Телерадио» зарегистрировано в министерстве юстиции с 22 февраля 2006 года. В настоящее время объединение реализует проект по развертыванию сети цифрового телевидения стандарта DVB-T на территории Азербайджана.

Н.Аббасова