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Инфраструктура и тендеры 07.08.2019 14:34

Телерадио закупит оборудования на 170 тыс. манатов для повышения качества цифрового телерадиовещания в регионах

Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь»(ПО «Телерадио») направит около 170 тыс. манатов на закупку оборудования по приему спутникового сигнала.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, объединение заключило контракт с компанией «COLABLE Electronics» на закупку оборудования для приема спутникового сигнала с целью повышения качества и устойчивости цифрового телерадиовещания в регионах Азербайджана.

Стоимость контракта составляет 169 тыс. 974,5 манатов.

ПО «Телерадио» зарегистрировано в министерстве юстиции с 22 февраля 2006 года. В настоящее время объединение реализует проект по развертыванию сети цифрового телевидения стандарта DVB-T на территории Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ТЕЛЕРАДИО, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]