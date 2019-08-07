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Дальнее зарубежье 07.08.2019 14:38

В Елисейском дворце заверяют, что не приглашали Рухани на саммит G7 - СМИ

В Елисейском дворце опровергли сообщения о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани на саммит G7 в Биарриц, передает в среду межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Источник в канцелярии французского президента сообщил изданию, что таких приглашений Макрон в ходе недавнего телефонного разговора не делал.

Ранее интернет-портал "Аль-Монитор" опубликовал информацию о том, что в конце июля Макрон и Рухани провели телефонные переговоры, которые продолжались около двух часов. Согласно информации источников портала, Макрон в ходе разговора пригласил иранского президента на саммит "группы семи" во Францию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. При этом портал отмечал, что Рухани от такого предложения отказался.

Саммит G7 пройдет во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]