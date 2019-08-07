В Елисейском дворце заверяют, что не приглашали Рухани на саммит G7 - СМИ

В Елисейском дворце опровергли сообщения о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани на саммит G7 в Биарриц, передает в среду межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
Источник в канцелярии французского президента сообщил изданию, что таких приглашений Макрон в ходе недавнего телефонного разговора не делал.
Ранее интернет-портал "Аль-Монитор" опубликовал информацию о том, что в конце июля Макрон и Рухани провели телефонные переговоры, которые продолжались около двух часов. Согласно информации источников портала, Макрон в ходе разговора пригласил иранского президента на саммит "группы семи" во Францию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. При этом портал отмечал, что Рухани от такого предложения отказался.
Саммит G7 пройдет во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ
Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров - СМИ
Затраты на капремонт жилфонда в Ичери Шехер превысят 285 тыс. манатов
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены
В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции
Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору