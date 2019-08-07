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Регион 07.08.2019 14:41

США и Турция сблизили позиции в вопросе о создании зоны безопасности на севере Сирии, заявляют в Анкаре

Соединенные Штаты на переговорах в Анкаре по созданию на севере Сирии зоны безопасности сблизили свои подходы с позицией Турции, сообщил в среду глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

Переговоры турецкой и американской военных делегаций продолжаются несколько дней и должны завершиться в ближайшие часы.

"Ожидаем завершения обсуждений в ближайшие часы. Американская сторона сблизила свои подходы по Сирии с позицией Турции, что вызывает удовлетворение. Переговоры прошли в позитивном и весьма конструктивном русле", - заявил глава Минобороны Турции, которого цитируют турецкие СМИ.

Турция добивается согласия США на создание вдоль турецко-сирийской границы буферной зоны, свободной от курдов из Партии демократического союза и ее военного крыла - Отрядов народной самообороны. Анкара причисляет их к террористическим организациям, имеющим связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Турция рассчитывает на создание буферной зоны глубиной не менее 32 км под своим единоличным контролем. США, по данным американских СМИ, готовы согласиться на создание зоны безопасности глубиной только 14 км и предлагает совместное патрулирование этого района с турецкими военными.

Акар сообщил, что Турция завершила разработку плана действий по зоне безопасности в Сирии, который включает выдвижение и размещение войск.

"Вместе с тем, мы изъявили готовность действовать сообща с американской стороной", - отметил министр.

Турция заинтересована в совместных шагах с США по Сирии. Если этого не произойдет, то Анкара сама предпримет все необходимые шаги в регионе, о чем неоднократно объявляла, подчеркнул глава военного ведомства.

Первая встреча представителей военных кругов двух стран прошла в Турции в понедельник.

После переговоров глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут противостоять любому одностороннему вторжению Турции в Сирию. Эспер заметил, что США не намерены прекращать поддержку Сирийских демократических сил, состоящих в значительной степени из курдских бойцов Отрядов народной самообороны, которые Турция считает террористическими группировками.

Для США Сирийские демократические силы были партнером в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), они захватили и удерживают под стражей тысячи боевиков. США опасаются, что, в случае вторжения Турции на территорию Сирии, боевики могут освободиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 4 августа, что Турция намерена вскоре провести новую антитеррористическую операцию в Сирии.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские города Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

"Наша новая цель - восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии", - сообщил турецкий президент.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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