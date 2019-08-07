OFAC оштрафовала производителя грузовиков DAF за поставки в Иран вместо России

Компания Paccar Inc заплатит $1,7 млн штрафа за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, сообщила OFAC.
Как отмечает ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, в 2014 году немецкая "дочка" DAF Trucks N.V. (входит в Paccar) - DAF Germany - получила заказ на 51 грузовой автомобиль. Изначально заказ предназначался покупателю в Иране, и менеджер DAF Germany его отклонил. Вскоре он получил точно такой же заказ с идентичными спецификациями, при этом покупателем значился уже клиент из России. Обстоятельства появления повторной заявки и ее полное совпадение с ранее отклоненной должны были насторожить менеджера DAF, но он проигнорировал очевидные признаки риска нарушения санкций и исполнил заказ, отметила OFAC.
Еще одна поставка прошла через авторизованного дилера DAF в Болгарии, который перепродал 10 грузовиков аффилированной компании, а та - покупателю в Иране.
При определении суммы штрафа OFAC учла, что Paccar добровольно содействовала расследованию, а также уволила нарушивших нормы комплаенса сотрудников сразу, как только получила информацию об этих поставках. Также Paccar отменила отгрузку 20 машин в адрес клиента, который мог участвовать в схемах поставки продукции в Иран, отмечает OFAC. В рамках договоренностей с регулятором, DAF наняла комплаенс-директора, который будет отвечать за выработку и применение политики соблюдения режима ограничений, а также разослала предупреждающее письмо всем своим дилерам.
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Обвиняемому в пересылке из США комплектующих для оружия россиянину грозит до 20 лет тюрьмы
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены
В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Киргизский спецназ пытается остановить толпу у резиденции Атамбаева выстрелами в воздух
Власти Пакистана высылают из страны индийских дипломатов и отзывают посла из Дели
Около тысячи большегрузов застряли в пробке на российско-грузинской границе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору