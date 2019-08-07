OFAC оштрафовала производителя грузовиков DAF за поставки в Иран вместо России

Компания Paccar Inc заплатит $1,7 млн штрафа за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, сообщила OFAC.

Как отмечает ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, в 2014 году немецкая "дочка" DAF Trucks N.V. (входит в Paccar) - DAF Germany - получила заказ на 51 грузовой автомобиль. Изначально заказ предназначался покупателю в Иране, и менеджер DAF Germany его отклонил. Вскоре он получил точно такой же заказ с идентичными спецификациями, при этом покупателем значился уже клиент из России. Обстоятельства появления повторной заявки и ее полное совпадение с ранее отклоненной должны были насторожить менеджера DAF, но он проигнорировал очевидные признаки риска нарушения санкций и исполнил заказ, отметила OFAC.

Еще одна поставка прошла через авторизованного дилера DAF в Болгарии, который перепродал 10 грузовиков аффилированной компании, а та - покупателю в Иране.

При определении суммы штрафа OFAC учла, что Paccar добровольно содействовала расследованию, а также уволила нарушивших нормы комплаенса сотрудников сразу, как только получила информацию об этих поставках. Также Paccar отменила отгрузку 20 машин в адрес клиента, который мог участвовать в схемах поставки продукции в Иран, отмечает OFAC. В рамках договоренностей с регулятором, DAF наняла комплаенс-директора, который будет отвечать за выработку и применение политики соблюдения режима ограничений, а также разослала предупреждающее письмо всем своим дилерам.