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АПК 07.08.2019 17:40

ЕЭК продлила нулевую пошлину на импорт какао-продуктов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды какао-продуктов - необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир.

Нулевая ставка будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно, говорится в сообщении ЕЭК.

Продукты, на которые продляется нулевая ввозная пошлина, являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и различных изделий из него. Предприятия по переработке какао-бобов в какао-продукты есть во всех странах ЕАЭС, кроме Киргизии. Но с учетом спроса и имеющихся мощностей, на внутреннем рынке союза не хватает около 73 тыс. тонн в год необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира.

Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит. Кроме того, принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей стран ЕАЭС, отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ЕЭК, КАКАО, ПОШЛИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]