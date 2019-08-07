Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Стоимость унции золота впервые с 2013 года превысила $1500 благодаря повышенному спросу на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира.
Котировки золота на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3%, до $1503,3 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 17%.
Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие протекционистские меры.
Кроме того, в последние недели Федеральная резервная система (ФРС) снизила размер базовой процентной ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии сигнализировали о готовности пойти на такую меру в будущем. В среду ЦБ Индии и Новой Зеландии понизили ставки сильнее ожиданий рынка.
При снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций.
"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", - говорит исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон. По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.
Спотовые цены на серебро в среду поднимались до максимальной за год отметки $16,808 за унцию.
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