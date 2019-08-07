Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за I полугодие сократились на 2,1%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-июнь 2019 года составил 25 млн 141,6 тыс. тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 6 млн 265,2 тыс. тонн или 24,9% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост по сравнению с I-ым полугодием 2018г на 2,9% - ИФ), 16 млн 330,4 тыс. тонн или 65% - автомобильный (рост на 2,5%), 2 млн 546 тыс. тонн или 10,1% - морской транспорт (спад на 30,4%).

Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 16,1% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 4 млн 56,5 тыс. тонн (спад на 18,1% - ИФ).

В 2018 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 673,9 тыс. тонн грузов, в том числе 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% транзитных.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова