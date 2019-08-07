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СНГ 07.08.2019 18:12

Токаев уволил экс-главу Минобороны Казахстана Жасузакова из Вооруженных сил за упущения, приведшие к детонации боеприпасов в Арыси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об увольнении из Вооруженных сил страны бывшего главу Минобороны республики Сакена Жасузакова за "серьезные упущения" в работе, приведшие в конце июня к детонации боеприпасов в городе Арысь, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами: бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Жасузаков возглавлял оборонное ведомство Казахстана до августа 2018 года, после чего был назначен начальником Национального университета обороны.

Кроме того, президент Казахстана в среду с той же формулировкой объявил строгие выговоры первому заместителю министра обороны - начальнику Генштаба Вооруженных сил республики Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны Мурату Майкееву и бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову.

Утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. Тогда в результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Жителей города временно эвакуировали в Шымкент (город республиканского значения на юге Казахстана) и еще в несколько ближайших населенных пунктов. 28 июня жители Арыси начали возвращаться в свои дома, 85% из которых оказались повреждены и разрушены взрывами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРЫСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]