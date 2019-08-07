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Дальнее зарубежье 07.08.2019 18:24

США и Южная Корея ведут переговоры об увеличении выплат Сеула Вашингтону за размещение войск - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о дополнительноq компенсации расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи.

"Начались переговоры о дальнейшем увеличении сумм выплат Соединенным Штатам. Южная Корея - это очень богатое государство, которое считает необходимым вносить вклад в финансирование деятельности военных США, обеспечивающих оборону (Южной Кореи - ИФ)", - написал Трамп в твиттере.

Он отметил, что ранее Южная Корея согласилась значительно увеличить эти взносы. В прошлом году, указал Трамп, в Сеуле согласились выплатить Вашингтону $990 млн за 2019 год.

Ранее Трамп заявлял, что минимальный взнос должен составлять $1 млрд. Тем временем Южная Корея утверждала, что масштаб ее вклада не должен превышать 1 трлн вон ($893 млн). При этом Сеул настаивает на заключении контракта сроком не менее трех лет во избежание частых переговоров о деньгах.

В Корее расквартировано около 28,5 тыс. военнослужащих США. Военный контингент США размещается на территории страны с окончания Корейской войны в 1953 году.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]