США и Южная Корея ведут переговоры об увеличении выплат Сеула Вашингтону за размещение войск - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о дополнительноq компенсации расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи.
"Начались переговоры о дальнейшем увеличении сумм выплат Соединенным Штатам. Южная Корея - это очень богатое государство, которое считает необходимым вносить вклад в финансирование деятельности военных США, обеспечивающих оборону (Южной Кореи - ИФ)", - написал Трамп в твиттере.
Он отметил, что ранее Южная Корея согласилась значительно увеличить эти взносы. В прошлом году, указал Трамп, в Сеуле согласились выплатить Вашингтону $990 млн за 2019 год.
Ранее Трамп заявлял, что минимальный взнос должен составлять $1 млрд. Тем временем Южная Корея утверждала, что масштаб ее вклада не должен превышать 1 трлн вон ($893 млн). При этом Сеул настаивает на заключении контракта сроком не менее трех лет во избежание частых переговоров о деньгах.
В Корее расквартировано около 28,5 тыс. военнослужащих США. Военный контингент США размещается на территории страны с окончания Корейской войны в 1953 году.
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