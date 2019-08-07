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Финансы 07.08.2019 18:39

ЕЭК утвердила решение о лимите вывоза наличности без подтверждающих документов в $100 тыс

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает эквивалент $100 тыс.

"Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной $100 тысячам", - говорится в сообщении на официальном сайте ЕЭК.

Ранее о согласовании национальными ведомствами этого решения сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской по данному вопросу. В частности, решение было согласовано МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минфином, Минэкономразвития и Росфинмониторингом.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в ФТС, Федеральная таможенная служба России также принимала участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган регулирования ЕАЭС) об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов.

"В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше $100 тыс.", - отмечали в феврале в ФТС.

Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поясняли в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

В ЕЭК в свою очередь ранее поясняли "Интерфаксу", что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.

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Тэги: РОССИЯ, ЕЭК, НАЛИЧНЫЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]