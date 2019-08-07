Vitol ждет дальнейшего замедления роста спроса на нефть в 2019 году, его ускорения в 2020-м

Рост мирового спроса на нефть замедляется в текущем году и не превысит 650 тыс. баррелей в сутки, но ускорится в 2020 году, считает главный исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.
Участники нефтяных рынков сосредоточили свое внимание на торговой войне США и Китая и "слегка недооценивают" риск возможных перебоев поставок, связанный с геополитической напряженностью в Персидском заливе, сказал Харди в интервью Bloomberg TV в Абу-Даби.
По его словам, вялый спрос на развитых рынках заставляет Vitol фокусироваться на развивающихся экономиках.
"Мы постоянно пересматриваем наши прогнозы, касающиеся роста, в сторону понижения", - отметил Харди.
Vitol ожидает, что спрос на нефть по итогам 2019 года вырастет на 600-650 тыс. баррелей в сутки, тогда как в 2020 году увеличится до 800 тыс. в сутки. При этом Харди отметил, что эти показатели немного ниже изначального прогноза.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста потребления нефти примерно на 1,2 млн баррелей в сутки в текущем году, однако Уолл-стрит настроена менее оптимистично. Эксперты JPMorgan Chase &Co. прогнозируют, что рост составит 800 тыс. баррелей в сутки, что станет минимальным показателем темпов роста с 2011 года.
По данным МЭА, если спрос вырастет менее чем на 600 тыс. баррелей в сутки в текущем году, показатель станет самым низким с 2009 года.
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