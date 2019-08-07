Новое соглашение между Тегераном и Москвой станет поворотной точкой в военном сотрудничестве - командующий иранскими ВМС

Иран и Россия подписали соглашение, которое станет "поворотной точкой" в военном сотрудничестве двух стран, сообщил командующий Военно-морскими силами Исламской республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.
"Ряд положений соглашения засекречены, в целом оно предусматривает расширение сотрудничества в военной сфере между двумя странами", - сказал военачальник, которого цитируют в среду иранские СМИ.
Контр-адмирал отметил, что подписал это соглашение с министерством обороны РФ от имени Генштаба вооруженных сил Ирана в ходе визита в Москву на прошлой неделе.
"Это первое соглашение такого рода. Разумеется, значительная его часть касается сотрудничества военных флотов двух стран", - сказал Ханзади.
"Можно сказать, что документ станет поворотной точкой в военных связях Ирана и России", - подчеркнул контр-адмирал.
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