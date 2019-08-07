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Регион 07.08.2019 19:53

Новое соглашение между Тегераном и Москвой станет поворотной точкой в военном сотрудничестве - командующий иранскими ВМС

Иран и Россия подписали соглашение, которое станет "поворотной точкой" в военном сотрудничестве двух стран, сообщил командующий Военно-морскими силами Исламской республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Ряд положений соглашения засекречены, в целом оно предусматривает расширение сотрудничества в военной сфере между двумя странами", - сказал военачальник, которого цитируют в среду иранские СМИ.

Контр-адмирал отметил, что подписал это соглашение с министерством обороны РФ от имени Генштаба вооруженных сил Ирана в ходе визита в Москву на прошлой неделе.

"Это первое соглашение такого рода. Разумеется, значительная его часть касается сотрудничества военных флотов двух стран", - сказал Ханзади.

"Можно сказать, что документ станет поворотной точкой в военных связях Ирана и России", - подчеркнул контр-адмирал.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]