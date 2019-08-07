MET-AK поставит труб и аксессуаров для теплового хозяйства Азербайджана на 1,4 млн манатов

ОАО «Azeristiliktachizat» направит около 1,4 млн манатов на закупку бесшовных труб различного диаметра и аксессуаров для котельных и тепловых сетей.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, «Azeristiliktachizat» заключил соответствующий контракт с ООО «MET-AK».
Стоимость договора составляет 1 млн 380 тыс. 185,23 манат.
ОАО «Azeristiliktachizat» создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
ООО МЕТ-АК создано в 1997 году. В 2016 году компания стала резидентом Балаханинского промышленного парка и резидентом промышленной зоны в Нефтчалах.
В 2005 году компания запустила завод по изготовлению пластиковых труб и фитингов, доля компании в этом сегменте превышает 65%.
В 2014 году компания начала производство линейки оборудования и инвентаря для садоводства и АПК. На сегодняшний день в ассортименте производства имеются ящики для хранения и перевозки хлеба, куриного мяса и прочих продуктов.
Н.Аббасова
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