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ТЭК 07.08.2019 16:48

MET-AK поставит труб и аксессуаров для теплового хозяйства Азербайджана на 1,4 млн манатов

ОАО «Azeristiliktachizat» направит около 1,4 млн манатов на закупку бесшовных труб различного диаметра и аксессуаров для котельных и тепловых сетей.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, «Azeristiliktachizat» заключил соответствующий контракт с ООО «MET-AK».

Стоимость договора составляет 1 млн 380 тыс. 185,23 манат.

ОАО «Azeristiliktachizat» создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

ООО МЕТ-АК создано в 1997 году. В 2016 году компания стала резидентом Балаханинского промышленного парка и резидентом промышленной зоны в Нефтчалах.

В 2005 году компания запустила завод по изготовлению пластиковых труб и фитингов, доля компании в этом сегменте превышает 65%.

В 2014 году компания начала производство линейки оборудования и инвентаря для садоводства и АПК. На сегодняшний день в ассортименте производства имеются ящики для хранения и перевозки хлеба, куриного мяса и прочих продуктов.

Н.Аббасова

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Тэги: ОТОПЛЕНИЕ, ТРУБЫ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]