Около тысячи большегрузов застряли в пробке на российско-грузинской границе

Большая автомобильная очередь образовалась на границе России с Грузией из-за ремонтных работ, проводимых на территории соседней страны, сообщает пресс-служба Северо-Осетинской таможни в среду.

"У пункта пропуска Верхний Ларс на североосетинском участке госграницы, на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, скопилось около 1000 грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Так, за последние сутки границу на въезд пересекло только 73 грузовых автомобиля, в то время как средний показатель - 200-400 большегрузов.

"Автомобили, пересекая границу со стороны России, на нейтральной территории попадают в пробку, так как на участке дороги на территории Грузии ведутся ремонтные работы", - уточняет пресс-служба.

Как сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии, ограничения на передвижение транспорта в направлении КПП "Казбеги - Верхний Ларс" (граница Грузии с Россией) установлены с 7 до 9 августа.

Работа по ремонту асфальтного покрытия проводится в тоннеле, и каждый день с 08:00 до 17:00 запрещается движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

"Контрольно-пропускной пункт функционирует круглосуточно, работа ведется в штатном режиме", - отмечает пресс-служба Северо-Осетинской таможни.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.