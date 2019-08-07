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ТЭК 07.08.2019 17:40

SOCAR планирует в I полугодии 2020г заложить фундамент нефтехимического комплекса «Меркурий» в Турции

Компания SOCAR Turkey Enerji («дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR) планирует в первом полугодии 2020 года заложить фундамент нефтехимического комплекса «Меркурий» в Турции, сообщил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов.

«Мы планируем в первой половине 2020 года заложить фундамент нового нефтехимического комплекса в Турции. Для SOCAR эти инвестиции, как и все прочие проекты, представляют большую значимость. С вводом данного предприятия в эксплуатацию Турция закроет вопрос с импортом очищенной терефталевой кислоты (PTA)», - сказал Гахраманов в интервью турецкому бюро агентства «APA».

Глава SOCAR Turkey Enerji напомнил, что новый комплекс будет построен в районе Алиага, рядом с нефтехимическим комплексом Petkim и НПЗ «STAR».

«Близость будущего предприятия к сырью, которое оно будет получать с Petkim и завода «STAR» и к совместной инфраструктуре этих предприятий станет большим преимуществом с точки зрения производительности нового комплекса и конкурентоспособности. Кроме того, реформат, производимый на НПЗ «STAR», будет перерабатываться на комплексе «Меркурий», и в результате будет выпускаться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью», - отметил Гахраманов.

По его словам, в настоящее время доля Petkim на турецком рынке нефтехимической продукции составляет 20%. Строительство нового комплекса позволит Турции сократить импорт нефтехимической продукции и внести вклад в снижение дефицита внешней торговли.

Ранее сообщалось, что SOCAR Turkiye Enerji в конце 2020 года планирует завершить процесс выбора EPC-подрядчика (Engineering, procurement and construction) по строительству в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий" и начать строительные работы. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Стоимость проекта оценивается в $1,8 млрд. Для его реализации планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе. Окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято до конца 2019 года.

Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.

SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.

Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ТУРЦИЯ, КОМПЛЕКС


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