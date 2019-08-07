В Баку запущен новый завод по выращиванию осетровых рыб

Годовая мощность рыборазводного завода NereMİZ в Пираллахинском районе Баку составит 125 тонн осетровых и 4 тонный черной икры, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии данного предприятия.

«Завод построен в рамках проекта создания рыборазводного комплекса «Nеrеkеnd». Первый этап предусматривает производства 125 тонн осетровых и 4 тонн черной игры в год. В дальнейшем объем производства планируется довести до 200 тонн рыбы и 20 тонн черной икры », - отмечается в сообщении.

В настоящее время на предприятии работают 30 человек, в перспективе число постоянных рабочих мест будет доведено до 70. Кроме того, рядом с предприятием построен рыбный рынок, где будет реализовываться производимая продукция заводом.

Б.Рустамбеков