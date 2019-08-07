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Бизнес и законодательство 07.08.2019 18:11

В Баку запущен новый завод по выращиванию осетровых рыб

Годовая мощность рыборазводного завода NereMİZ в Пираллахинском районе Баку составит 125 тонн осетровых и 4 тонный черной икры, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии данного предприятия.

«Завод построен в рамках проекта создания рыборазводного комплекса «Nеrеkеnd». Первый этап предусматривает производства 125 тонн осетровых и 4 тонн черной игры в год. В дальнейшем объем производства планируется довести до 200 тонн рыбы и 20 тонн черной икры », - отмечается в сообщении.

В настоящее время на предприятии работают 30 человек, в перспективе число постоянных рабочих мест будет доведено до 70. Кроме того, рядом с предприятием построен рыбный рынок, где будет реализовываться производимая продукция заводом.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАВОД, ОСЕТРРОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]