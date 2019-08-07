Власти Пакистана высылают из страны индийских дипломатов и отзывают посла из Дели

Власти Пакистана решили отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов, говорится в заявлении, которое распространил в среду Комитет национальной безопасности Пакистана.
Решение было принято на заседании пакистанского правительства под руководством премьер-министра страны Имрана Хана.
Ранее в среду стало известно, что власти Пакистана решили перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень, объявил о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Правительство Индии накануне поддержало законодательство, согласно которому индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели.
В Пакистане резко осудили такой шаг Индии.
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.
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