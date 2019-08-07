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Дальнее зарубежье 07.08.2019 20:17

Власти Пакистана высылают из страны индийских дипломатов и отзывают посла из Дели

Власти Пакистана решили отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов, говорится в заявлении, которое распространил в среду Комитет национальной безопасности Пакистана.

Решение было принято на заседании пакистанского правительства под руководством премьер-министра страны Имрана Хана.

Ранее в среду стало известно, что власти Пакистана решили перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень, объявил о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Правительство Индии накануне поддержало законодательство, согласно которому индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели.

В Пакистане резко осудили такой шаг Индии.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]