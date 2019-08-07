Нефтяной рынок падает, не получив поддержки от отчета Минэнерго США, Brent у $56,75 за баррель

Цены на нефть продолжают резко снижаться в среду после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,19 - до $56,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,03 - до $51,6 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,39 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на минувшей неделе подскочили на 4,4 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,25 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей (прогноз предусматривал повышение на 450 тыс. баррелей).

Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились за неделю на 1,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с. Импорт нефти повысился на 485 тыс. б/с, до 7,148 млн б/с, экспорт упал на 709 тыс. б/с, до 1,865 млн б/с.