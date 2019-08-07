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СНГ 07.08.2019 19:25

Спецоперация по задержанию Атамбаева продолжается, заявляют в киргизской спецслужбе

Спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алазбека Атамбаева проводится силами специального назначения Госкомитета Национальной безопасности Киргизии, в настоящее время она продолжается, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе заявили, что "в настоящее время операция по задержанию продолжается".

При этом источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Киргизии. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал "Апрель".

По данным телеканала, они вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Киргизии. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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