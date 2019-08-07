Киргизский спецназ пытается остановить толпу у резиденции Атамбаева выстрелами в воздух

Местные жители перекрыли дорогу, ведущую в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого в среду штурмует спецназ, передает корреспондент "Интерфакса".
Люди жгут покрышки.
Спецназ стреляет в воздух, чтобы остановить толпу, но люди прибывают, их количество увеличивается.
Со стороны дома Атамбаева слышны взрывы светошумовых гранат.
Увеличивается и количество раненых, но точных данных нет.
На территории резиденции Атамбаева горит хозпостройка.
Телеканал "Апрель" передает, что на территории дома, в так называемой гостевой юрте, могут находится люди, в том числе журналисты. По данным СМИ, в ходе операции пострадал бывший глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.
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