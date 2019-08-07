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СНГ 07.08.2019 20:30

Киргизский спецназ пытается остановить толпу у резиденции Атамбаева выстрелами в воздух

Местные жители перекрыли дорогу, ведущую в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого в среду штурмует спецназ, передает корреспондент "Интерфакса".

Люди жгут покрышки.

Спецназ стреляет в воздух, чтобы остановить толпу, но люди прибывают, их количество увеличивается.

Со стороны дома Атамбаева слышны взрывы светошумовых гранат.

Увеличивается и количество раненых, но точных данных нет.

На территории резиденции Атамбаева горит хозпостройка.

Телеканал "Апрель" передает, что на территории дома, в так называемой гостевой юрте, могут находится люди, в том числе журналисты. По данным СМИ, в ходе операции пострадал бывший глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, РЕЗИДЕНЦИЯ, СПЕЦНАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]