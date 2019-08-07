Киргизский спецназ пытается остановить толпу у резиденции Атамбаева выстрелами в воздух

Местные жители перекрыли дорогу, ведущую в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого в среду штурмует спецназ, передает корреспондент "Интерфакса".

Люди жгут покрышки.

Спецназ стреляет в воздух, чтобы остановить толпу, но люди прибывают, их количество увеличивается.

Со стороны дома Атамбаева слышны взрывы светошумовых гранат.

Увеличивается и количество раненых, но точных данных нет.

На территории резиденции Атамбаева горит хозпостройка.

Телеканал "Апрель" передает, что на территории дома, в так называемой гостевой юрте, могут находится люди, в том числе журналисты. По данным СМИ, в ходе операции пострадал бывший глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.