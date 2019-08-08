Белорусский участок нефтепровода "Сургут-Полоцк", по которому завершалось вытеснение некондиционной российской нефти на территорию РФ, полностью очищен, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор "северной" ветки "МН "Дружба") Василий Дроботов.
"Сегодня ночью досрочно завершена очистка белорусского участка нефтепровода "Сургут-Полоцк" от некондиционной нефти, которая вытеснена на территорию России. Теперь в системе нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" присутствует только соответствующая ГОСТу российская нефть", - сказал Дроботов.
Таким образом, Белоруссия полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти. В соответствии с "дорожной картой", полностью очистку планировалось завершить к 15 августа.
По данным Дроботова, в системе нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" находилось 366 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти.
"С конца июля ранее очищенные две ветки нефтепровода "Унеча-Полоцк" обеспечивают прокачку на "Нафтан" порядка 30 тыс. тонн нефти в сутки", - сообщил он. По его словам, нефтепроводы имеют запас мощности, чтобы обеспечить возможное увеличение прокачки с целью компенсировать сокращение поставок в апреле-июне из-за форс-мажора.
Как сообщалось, очистка белорусского участка нефтепровода "Сургут-Полоцк" стала завершающим этапом вытеснения загрязненной хлоридами российской нефти из системы "Полоцктранснефть Дружба" (включает в себя двухниточный нефтепровод "Унеча-Полоцк" и нефтепровод "Сургут-Полоцк"), которая обеспечивают прокачку на НПЗ "Нафтан".
Очистка первой ветки "Унеча-Полоцк" была завершена 4 июля, второй - 23 июля. Технически нефть вытеснялась от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу "Сургут-Полоцк" реверсом в сторону российского Невеля.
В конце апреля прием нефти по нефтепроводу "Унеча-Полоцк" был приостановлен из-за поступления загрязненного хлоридами сырья из России, чтобы предотвратить его попадание на "Нафтан".
Поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" велась по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" и в мае-июне составляла 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц.
Ранее также сообщалось, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки нефтепровода "Дружба") 11 июля досрочно полностью очистило свою систему нефтепроводов от "грязной" нефти, которая поступила из РФ в конце апреля. Всего в системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" находилось 850 тыс. тонн загрязненной нефти.
Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.
Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в республику по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня.
Транзит российской нефти обеспечивается по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба". Достигая ЛПДС "Мозырь", поток нефти разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.
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