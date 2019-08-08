ABA в ноябре организует в Баку банковский форум

Международный банковский форум пройдет в Баку 6-7 ноября 2019 года. «В Баку 6-7 ноября состоится IV Международный банковский форум», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации банков Азербайджана (ABA), являющейся организатором мероприятия.
На форуме будет обсуждаться текущая ситуация и перспективы банковского сектора Азербайджана.
В целом, в форуме запланировано выступление более 60 спикеров.
Н.Аббасова
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