ABA в ноябре организует в Баку банковский форум

Международный банковский форум пройдет в Баку 6-7 ноября 2019 года. «В Баку 6-7 ноября состоится IV Международный банковский форум», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации банков Азербайджана (ABA), являющейся организатором мероприятия.

На форуме будет обсуждаться текущая ситуация и перспективы банковского сектора Азербайджана.

В целом, в форуме запланировано выступление более 60 спикеров.

Н.Аббасова