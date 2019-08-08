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Финансы 08.08.2019 10:47

ABA в ноябре организует в Баку банковский форум

Международный банковский форум пройдет в Баку 6-7 ноября 2019 года. «В Баку 6-7 ноября состоится IV Международный банковский форум», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации банков Азербайджана (ABA), являющейся организатором мероприятия.

На форуме будет обсуждаться текущая ситуация и перспективы банковского сектора Азербайджана.

В целом, в форуме запланировано выступление более 60 спикеров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, ФОРУМ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]