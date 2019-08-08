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Регион 08.08.2019 11:02

Президент Грузии уверена в возможности восстановления территориальной целостности мирным путем

Грузия не смирится с итогами вооруженного конфликта в августе 2008 года, будет добиваться восстановления территориальной целостности мирным путем, заявила в четверг президент страны Саломе Зурабишвили.

"Наш ответ на продолжающуюся оккупацию прост - мы не смиримся! Мы не смиримся с попранием прав грузин в Гали и Ахалгори. Мы не смиримся ущемлением прав наших граждан - абхазов и осетин, их языка и идентичности", - говорится в распространенном в четверг заявлении Зурабишвили в связи с 11-й годовщиной начала августовской войны 2008 года.

Президент отметила, что ответом Грузии должны стать политическая и экономическая устойчивость государства.

"Точно так же, как мирно мы смогли в 2005 году вывести с грузинской территории российские базы, мы сможем мирно завершить оккупацию и создать новые отношения. Пример Германии нам показывает, что ничего вечного нет - победа над безнадежностью всегда возможна. Урегулирование конфликта как в наших, так и в их приоритетах", - заявила Зурабишвили, отметив, что не допустит создание новой угрозы для грузинского государства.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что вооруженный конфликт в августе 2008 года стал итогом ошибок прежних властей страны.

"Безусловно, большая ошибка прежних властей заключалась в том, что не ставились верные акценты", - сказал Бахтадзе журналистам в четверг при посещении кладбища в Тбилиси, где похоронены погибшие в августе 2008 года грузинские военнослужащие.

Премьер Грузии отметил, что тогдашнее правительство Грузии своей политикой сделало возможным "осуществление плана оккупации".

Согласно официальным данным, в ходе августовской войны 2008 года число погибших с грузинской стороны составило 408 человек, среди которых 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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