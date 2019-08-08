Премьер-министр Синдзо Абэ может возглавить делегацию Японии на Восточном экономическом форуме

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возглавит японскую делегацию на Восточном экономическом форуме, если ему позволит рабочий график, сообщает организатор форума Росконгресс со ссылкой на посла Японии в России Тоехису Кодзуки.
"В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график", - сказал Кодзуки на двусторонней встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым в Москве.
Посла Японии цитирует Росконгресс.
Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября.
На встрече отмечалось, что Япония стала соорганизатором ВЭФ.
"Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии", - заявил Кобяков.
Отмечается, что участие в форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. Также была рассмотрена возможность проведения бизнес-диалога "Россия - Япония" с участием предпринимательских кругов двух стран.
Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в спортивной программе ВЭФ, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.
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