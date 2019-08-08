ФАС 13 сентября рассмотрит дело против Apple по жалобе Лаборатории Касперского

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет антимонопольное расследование в связи с действиями корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS, сообщило ведомство.
Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. При этом в то же самое время Apple ввел на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time (Экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, отмечается в сообщении ФАС.
"ФАС, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - говорится в сообщении.
По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию, напоминает ФАС. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах.
ФАС назначила рассмотрение дела на 13 сентября 2019 года.
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