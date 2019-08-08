Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

АПК 08.08.2019 11:20

Производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда в Азербайджане получат субсидии на 86 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 86 млн 362,8 тыс. манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято на очередном заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 383,665 тыс. производителей продукции АПК в 59 районах страны получат субсидии на общую сумму 83 млн 240,7 тыс. манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 1млн 214,259 тыс. га.

Кроме этого, субсидии еще на 3 млн 122,1 тыс. манатов получат 5,543 тыс. производителей тутового шелкопряда в 36 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕЛЬХОЗ, СУБСИДИИ


Похожие новости


Азербайджан с 2020г будет применять новый механизм субсидирования сельхозпроизводителей В Азербайджане увеличены размеры максимальных субсидий на закупку удобрений для производителей продукции АПК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]