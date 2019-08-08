Производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда в Азербайджане получат субсидии на 86 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 86 млн 362,8 тыс. манатов, сообщает Минсельхоз.
Решение о выдаче субсидий принято на очередном заседании Республиканской комиссии.
"В целом, 383,665 тыс. производителей продукции АПК в 59 районах страны получат субсидии на общую сумму 83 млн 240,7 тыс. манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.
Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 1млн 214,259 тыс. га.
Кроме этого, субсидии еще на 3 млн 122,1 тыс. манатов получат 5,543 тыс. производителей тутового шелкопряда в 36 районах страны (5 манат за каждый килограмм шелкопряда).
Б.Рустамбеков
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