Саудовская Аравия обсуждает возможные меры поддержки нефтяного рынка - СМИ

Представители Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с другими нефтепроизводителями, обсудив потенциальные меры по поддержке цен на нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в правительстве страны.
По словам источников, Саудовская Аравия не намерена мириться с продолжительным спадом на нефтяном рынке и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий.
По итогам торгов в среду эталонные марки нефти Brent и WTI упали в цене более чем на 4,6% и завершили сессию на минимальных отметках с начала января этого года.
Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. При этом страна уже сократила добычу сильнее, чем требовалось по условиям соглашения ОПЕК+.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провел встречи со своими визави из России Александром Новаком, а также с министром энергетики США Риком Перри.
Так, в ходе встречи с Новаком 2 августа стороны обсудили рынки нефти и предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. "Мы подчеркнули, что продолжим с высоким уровнем приверженности соглашению о сокращении добычи до конца первого квартала 2020 года, чтобы вернуть мировые запасы нефти к нормальному диапазону", - сообщил аль-Фалих в своем твиттере.
Во вторник же, в ходе встречи с Перри в Вашингтоне аль-Фалих "обсудил безопасность мировых энергопоставок и свободу морского судоходства". "Мы подтвердили нашу решимость работать вместе для обеспечения безопасности глобальных поставок энергоносителей", - сообщил саудовский министр.
"Продолжая координацию между двумя сторонами, мы обсудили состояние рынка нефти и стремление Королевства к его стабильности, тем более что оно является надежным поставщиком сырой нефти в мире. В этом контексте я подтвердил обязательство членов ОПЕК и производителей, не входящих в ОПЕК, координировать добычу и стремиться к достижению баланса на рынке нефти", - сообщил министр энергетики Саудовской Аравии по итогам встречи с Перри.
"Эта неделя стала сложной для них (страны ОПЕК+), - отметил старший стратег сырьевого рынка в RBC Capital Markets Хелима Крофт. - Не думаю, что они сохраняют спокойствие. Могу предположить, что генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сейчас созванивается с Халидом аль-Фалихом (министр энергетики Саудовской Аравии) и Александром Новаком (министр энергетики России)".
На этой новости цены на нефть активно восстанавливаются утром в четверг. К 11:04 Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 3,1%.
Накануне котировки Brent ускорили снижение и опустились ниже $58 за баррель из-за опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем.
В среду морское управление министерства транспорта США выпустило новое предупреждение коммерческому судоходству об иранских угрозах в Ормузском проливе и Персидском заливе, сообщает CNN.
В предупреждении перечислена серия инцидентов с участием Ирана (начиная с мая, в том числе захват Тегераном британского танкера Stena Impero, а также задержание и последующее освобождение судна под либерийским флагом MESDAR).
Согласно документу, по меньшей мере в двух недавних инцидентах с участием иранских вооруженных сил "суда сообщали о нарушении работы их GPS".
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