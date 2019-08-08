Группа лжеюристов, обманувших более 300 граждан, задержана в Москве

Полицейские задержали группу лжеюристов в Москве, от действий которых пострадали около 300 человек, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве", - сказала Волк.
Установлено, что двое лидеров и восемь участников организованной группы под видом специалистов юридических компаний рекламировали на радио и в Интернете услуги по представительству в судебных инстанциях. "В ходе телефонных разговоров с гражданами пострадавшими от действий коммерческих организаций, они внушали потенциальным клиентам уверенность в успешном решении вопросов по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат", - уточнила Волк.
"Результатом становилось заключение договоров об оказании юридических услуг, обязательства по которым лжеюристы выполнять не намеревались. Более того, в дальнейшем они звонили потерпевшим и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги", - отметила официальный представитель МВД.
В большинстве случаев, как пояснила Волк, потерпевшим от действий задержанных становились пожилые люди, которые нуждались в реальной юридической помощи.
"В общей сложности подозреваемые нанесли ущерб более 150 млн рублей примерно 300 гражданам", - отметила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Судом в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказала официальный представитель МВД России.
В настоящий момент предварительное расследование уголовного дела продолжается, добавила она.
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