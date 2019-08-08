США согласились продать Южной Корее палубные вертолеты за $800 млн

Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 12 палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk, сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.
Отмечается, что стоимость сделки составляет $800 млн.
В военном ведомстве США отметили, что вместе с вертолетами в Южную Корею будет поставлено специальное оборудование для них, в том числе радиолокационное и коммуникационное.
"Республика Корея благодаря такому усилению военного потенциала сможет сдерживать угрозы в регионе и укрепит свою оборону", - говорится в сообщении входящего в состав Пентагона Агентства военного сотрудничества.
Продажа этих вертолетов была одобрена после того, как накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о дополнительном увеличении компенсации расходов на содержание американского военного контингента на территории Южной Кореи.
"Начались переговоры о дальнейшем увеличении сумм выплат Соединенным Штатам. Южная Корея - это очень богатое государство, которое считает необходимым вносить вклад в финансирование деятельности военных США, обеспечивающих оборону (Южной Кореи - ИФ)", - написал он в твиттере.
В Республике Корея расквартировано около 28,5 тыс. военнослужащих США. Военный контингент США размещается на территории страны с окончания Корейской войны в 1953 году.
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