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Дальнее зарубежье 08.08.2019 12:36

Глава Пентагона обсудил в Монголии укрепление связей и получил в подарок лошадь

Министру обороны США Марку Эсперу во время визита в Монголию, где он встретился со своим коллегой Нямагийном Энхболдом, подарили лошадь, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP)

Эспер на встрече с министром обороны Монголии заявил, что его визит "позволяет изучить разные способы дальнейшего укрепления связей" между США и Монголией.

Поездка Эспера в Монголию подчеркивает ключевую роль страны в новой оборонной стратегии США, в которой приоритетными соперниками считаются Китай и Россия, отмечает AP.

Это уже третий контакт на высоком уровне между Вашингтоном и Улан-Батором за лето. В конце июля в Белом доме побывал монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга. В июне в Монголии побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Эспер стал первым за пять лет министром обороны США, посетившим Монголию. В 2014 году Монголию посещал Чак Хэйгел, который в то время возглавлял Пентагон.

В Монголию Эспер прибыл в рамках тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По словам Эспера, США работают над тем, чтобы выстраивать отношения с ключевыми странами в регионе, которые разделяют общие ценности и уважают суверенитет друг друга.

США хотят активизировать сотрудничество с Монголией в сфере обороны и разведки, рассказал источник AP. Сам Эспер заявлял, что у него не было каких-то конкретных целей, касающихся расширения военного сотрудничества с Монголией.

Семилетнюю лошадь, подаренную ему, Эспер назвал Маршалл в честь бывшего министра обороны и госсекретаря США Джорджа Маршалла.

Эспер не заберет лошадь с собой в США, она останется в Монголии. В связи с этим министру подарили фотографию лошади в рамке, а сам он оставил для нее попону, которую надевают на лошадей в армии США.

В Монголии долгое время существует традиция дарить известным и выдающимся личностям, в частности, политикам, лошадей.

Лошадей в качестве подарка от правительства Монголии во время визита в эту страну получали бывшие министры обороны США - Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел, а также бывший вице-президент США Джо Байден.

В коне июля президент Монголии подарил лошадь младшему сыну президента США Бэррону Трампу. Как и в случае с Эспером, речь идет о символическом подарке, так как и эта лошадь останется жить в Монголии.

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Тэги: США, МОНГОЛИЯ, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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