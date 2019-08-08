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Это интересно 08.08.2019 11:40

Каждая пятая российская компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время - опрос

Три четверти отечественных работодателей (73%) позволяют персоналу курить в рабочее время только в специально отведенных местах, каждая пятая компания (21%) установила полный запрет на курение в течение рабочего дня, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах, где угодно можно курить в 2% российских компаний.

По данным опроса, в 19% компаний из тех, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. "Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%)", - отмечают в Superjob.ru.

Опросы курящих сотрудников показывают, что большинство из них устраивают перекуры 3-4 раза за рабочий день (36%), пять и более раз выходят курить 24% работающих россиян, один-два раза - 17% респондентов, воздерживаются от курения на работе 16% опрошенных.

"По утверждению большинства курильщиков, перекур в рабочее время обычно занимает менее 5 минут (75%). От 5 до 10 минут тратят на перекур 20% респондентов. Более 10 минут - 3% участников опроса", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно)". Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%)", - отмечают в Superjpb.ru.

По данным исследования, антитабачная кампания приносит результаты: по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. "С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас", - отмечается в результатах опроса.

Исследование было проведено с 16 апреля по 11 июня 2019 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы компаний, в 189 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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Тэги: РАБОТА, КУРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]